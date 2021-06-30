vanillaa

Алина vanillaa

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$220
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для распознавания документов

    Необходима программа для распознавания паспортов по фотографиям. Программа должна извлекать данные и выводить их в таблицу, файл или CRM-систему. Укажите, какие форматы поддерживаются и требования к точности распознавания.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки в telegram bot

    Необходимо внести изменения в уже работающий Telegram-бот @VisaRega_bot, разработанный на Python с использованием aiogram. Исполнитель получит подробное техническое задание для выполнения работ. Ожидаются улучшения функциональности и добавление новых возможностей.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка отчетов в Битрикс24

    Требуется разработка одного или нескольких отчетов в Битрикс24, отображающих статистику по каждому менеджеру. Включить показатели: сумма продаж, сумма закрытых сделок, количество принятых лидов, стадия сделок и конверсия. Возможность изменения периода отчетности.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать уникальный и современный дизайн сайта для услуг по оформлению виз. Требуются три шаблона для ПК и мобильных устройств, с учетом различных структур: общий шаблон, шаблоны под страны с разными типами виз и без. Подготовка картинок для верстки на Тильде обязательна. Ищем креативного специалиста с примерами работ.

    Tilda
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Мультилендинг (сайт по визам)

    Требуется разработка шаблона сайта, который будет адаптироваться в зависимости от запроса пользователя. При поиске визы в Польшу отображается информация по Польше, при запросе визы в Индию — информация по Индии. Возможна реализация на Tilda или другой платформе с использованием скриптов для динамического изменения контента.

    Tilda
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание шаблона сайта

    Требуется разработать шаблон сайта, который будет адаптироваться в зависимости от запроса пользователя. Если пользователь ищет визу в Польшу, необходимо отображать информацию о визе в Польшу, для Индии — информацию о визе в Индию. Можно использовать поддомены или скрипты для изменения контента. Возможна разработка на Tilda или других платформах.

    Tilda
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка шаблона для веб-сайта

    Требуется разработать шаблон веб-сайта, который будет адаптироваться к запросам пользователей. При поиске информации о визах в разные страны, сайт должен отображать соответствующий контент. Возможна реализация через поддомены или с помощью скрипта для динамического изменения информации. Шаблон может быть создан на Tilda или другой платформе.

    Tilda
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка шаблона для веб-сайта

    Необходим шаблон веб-сайта, который будет адаптироваться под запросы пользователей о визах в различные страны. Возможны варианты реализации на поддоменах или с использованием скриптов для изменения информации на одном сайте. Шаблон может быть создан на платформе Tilda или другой подходящей системе.

    Tilda
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO-продвижение сайта

    Ищется специалист по SEO-продвижению для вывода сайта в топ Yandex и Google. Опыт работы с сайтами из Республики Беларусь будет плюсом. Необходимы стратегии оптимизации и повышения видимости в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта (WordPress)

    Необходимо создать сайт на WordPress для автобусных туров, основываясь на предоставленном дизайне. Ожидается указание стоимости и сроков выполнения работы. Убедитесь, что сайт будет адаптирован под все устройства.

    Node.jsWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного автобусным турам по Беларуси, России и Украине. Важно учесть привлекательность и удобство для пользователей. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработка дизайна сайта, посвященного автобусным турам по Беларуси, России и Украине. Необходимо учесть особенности целевой аудитории и предложить уникальные решения. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.

    Дизайн сайтов74 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    $50

    Необходимо разработать уникальный дизайн одностраничного сайта, посвященного визам в Грецию. Ожидается привлекательный и функциональный интерфейс, который привлечет внимание пользователей и обеспечит удобство навигации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Требуется разработка дизайна одностраничного сайта, ориентированного на визу в Грецию. Сайт должен включать возможность регистрации на визу и может быть создан с использованием конструкторов, таких как Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Tilda
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Одностраничный сайт

    Требуется разработка одностраничного сайта с фокусом на визу в Грецию и услугой регистрации. Дизайн сайта можно выполнить в любом конструкторе, например, Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Tilda
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтер (контент менеджер)

    Необходимо написать пост для Instagram на тему виз, включая текст и фото. Укажите стоимость и сроки выполнения работы. Ожидается креативный подход и грамотное оформление материала.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн и создание одностраничного сайта

    Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию может быть сделан в любом ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта и перенос на wordpress

    Нужно переверстать сайт и натянуть его на wordpressВот этот сайт http://travelviza.by/item/poland/Дизайн будет другой, он уже естьСайт должен остаться с тем же адресом если готовы взяться, пишите сразу какие сроки и стоимость

    WordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

itulupov
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта (WordPress)
Node.jsWordPress
Все отлично, работа выполнена и оплата получена. Заказчик был на связи, на вопросы отвечал.
Супер специалист! Сделано все быстро и качественно. Поставленную задачу выполнил на 100%!
Ответный отзыв
UnrealV
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$55
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Сотрудничество понравилось, подробно описала задачу, правки были адекватные, оперативно отвечала, все было хорошо. Рекомендую как заказчика
Владимир выполнил заказ очень быстро, профессионально и творчески. В общении предельно вежлив и корректен. Результатом нашего сотрудничества осталась очень довольна.
Ответный отзыв
ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
4 года назад
Верстка одностраничного сайта Тильда
Tilda
Спасибо, всё отлично!
Рекомендую Ивана как ответственного специалиста в своём деле! Правки на сайте были сделаны в кратчайшие сроки. Иван оперативно реагировал и было видно, что он заинтересован в хорошем результате. В общем, я довольна! Спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
11 минут назад
$50
10 баллов
4 года назад
Дизайн одностраничного сайта
Отличный заказчик. Всегда на связи, знает что нужно, быстрая оплата. Рекомендую!!!
Уже не в первый раз работаю с Романом, никаких претензий к нему как к исполнителю не имею. Получаю готовый проект всегда в срок и в лучшем виде! Очень довольна результатом. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта и посадка на wordpress
WordPress
Задача описана подробно. Оплата произведена вовремя. Заказчик всегда на связи. Рекомендую
Спасибо! Влад отлично выполнил свою работу. Очень довольна сотрудничеством. Также понравилось, что Влад всегда на связи и не пропадает. Все сделано очень грамотно, аккуратно, без каких-либо задержек и отклонений от курса. От сотрудничества с Вами остались исключительно положительные эмоции.
Ответный отзыв