Необходима программа для распознавания паспортов по фотографиям. Программа должна извлекать данные и выводить их в таблицу, файл или CRM-систему. Укажите, какие форматы поддерживаются и требования к точности распознавания.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внести изменения в уже работающий Telegram-бот @VisaRega_bot, разработанный на Python с использованием aiogram. Исполнитель получит подробное техническое задание для выполнения работ. Ожидаются улучшения функциональности и добавление новых возможностей.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одного или нескольких отчетов в Битрикс24, отображающих статистику по каждому менеджеру. Включить показатели: сумма продаж, сумма закрытых сделок, количество принятых лидов, стадия сделок и конверсия. Возможность изменения периода отчетности.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать уникальный и современный дизайн сайта для услуг по оформлению виз. Требуются три шаблона для ПК и мобильных устройств, с учетом различных структур: общий шаблон, шаблоны под страны с разными типами виз и без. Подготовка картинок для верстки на Тильде обязательна. Ищем креативного специалиста с примерами работ.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка шаблона сайта, который будет адаптироваться в зависимости от запроса пользователя. При поиске визы в Польшу отображается информация по Польше, при запросе визы в Индию — информация по Индии. Возможна реализация на Tilda или другой платформе с использованием скриптов для динамического изменения контента.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать шаблон сайта, который будет адаптироваться в зависимости от запроса пользователя. Если пользователь ищет визу в Польшу, необходимо отображать информацию о визе в Польшу, для Индии — информацию о визе в Индию. Можно использовать поддомены или скрипты для изменения контента. Возможна разработка на Tilda или других платформах.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать шаблон веб-сайта, который будет адаптироваться к запросам пользователей. При поиске информации о визах в разные страны, сайт должен отображать соответствующий контент. Возможна реализация через поддомены или с помощью скрипта для динамического изменения информации. Шаблон может быть создан на Tilda или другой платформе.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим шаблон веб-сайта, который будет адаптироваться под запросы пользователей о визах в различные страны. Возможны варианты реализации на поддоменах или с использованием скриптов для изменения информации на одном сайте. Шаблон может быть создан на платформе Tilda или другой подходящей системе.Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по SEO-продвижению для вывода сайта в топ Yandex и Google. Опыт работы с сайтами из Республики Беларусь будет плюсом. Необходимы стратегии оптимизации и повышения видимости в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать сайт на WordPress для автобусных туров, основываясь на предоставленном дизайне. Ожидается указание стоимости и сроков выполнения работы. Убедитесь, что сайт будет адаптирован под все устройства.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо разработать дизайн сайта, посвященного автобусным турам по Беларуси, России и Украине. Важно учесть привлекательность и удобство для пользователей. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать одностраничный сайт о визах в Грецию с использованием платформы Тильда. Дизайн уже разработан. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется переверстать сайт и осуществить его интеграцию с WordPress. Также необходимо оформить визитки различных типов. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка дизайна сайта, посвященного автобусным турам по Беларуси, России и Украине. Необходимо учесть особенности целевой аудитории и предложить уникальные решения. Укажите стоимость и сроки выполнения работы.Дизайн сайтов74 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо разработать уникальный дизайн одностраничного сайта, посвященного визам в Грецию. Ожидается привлекательный и функциональный интерфейс, который привлечет внимание пользователей и обеспечит удобство навигации.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется разработка дизайна одностраничного сайта, ориентированного на визу в Грецию. Сайт должен включать возможность регистрации на визу и может быть создан с использованием конструкторов, таких как Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта с фокусом на визу в Грецию и услугой регистрации. Дизайн сайта можно выполнить в любом конструкторе, например, Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.Веб-программирование18 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать пост для Instagram на тему виз, включая текст и фото. Укажите стоимость и сроки выполнения работы. Ожидается креативный подход и грамотное оформление материала.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сделать одностраничный сайт и сделать его дизайн Одностраничный сайт, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию может быть сделан в любом ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно переверстать сайт и натянуть его на wordpressВот этот сайт http://travelviza.by/item/poland/Дизайн будет другой, он уже естьСайт должен остаться с тем же адресом если готовы взяться, пишите сразу какие сроки и стоимостьСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт4 года назад