Требуется команда веб-дизайнеров для редизайна сайта инвестиционного проекта Cashox. Необходим индивидуальный дизайн с акцентом на современный UI/UX, включая анимацию и параллакс. Основная задача - разработка сайта с нуля, ориентированного на инвестиционную программу HYIP.
Дизайн одностраничного сайта
дизайн одностраничного сайта
Визы в Грецию
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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