Дизайн одностраничного сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка91 просмотр

дизайн одностраничного сайта

Визы в Грецию

4 года назад
vanillaa
Алина 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$50
5 дней
Escrow
Уже не в первый раз работаю с Романом, никаких претензий к нему как к исполнителю не имею. Получаю готовый проект всегда в срок и в лучшем виде! Очень довольна результатом. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Всегда на связи, знает что нужно, быстрая оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
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