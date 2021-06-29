Сайт трехстраничник

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок958 просмотров

Требуется сделать рекламный сайт команды разработчиков по макету представленному в прикрепленном файле. Срок почти истек, поэтому ищется команда быстроработающих программистов.

По необходимому функционалу:

1. Возможность безпрепятственного входа

2. Якоря-кнопки для быстрого перемещения по странице

3. Закрепленное верхнее меню

4. Окно для связи с менеджером

Остальное уточним при созвоне

4 года назад
SamatRT
Самат 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$120
1 день
Отличная работа. И отдельное спасибо за хороший дизайн. Рекомендую
Работаю с этим заказчиком второй раз. Все отлично. Своевременная оплата. Быстрые ответы

Заявки фрилансеров

Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Nedokoder
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Амир
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
4 года назад
Артем
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
180 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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4 года назад
Вадим
 
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Был
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