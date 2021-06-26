Доработки сайта на платформе Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок367 просмотров

Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте:

- Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии

- Создать на главной странице бегущую строку между блоками

- Скорректировать футер (плохо отображается на мобильной версии)

- Скорректировать отображение одного блока на мобильной версии (обрезается формат)

- Переделать дизайн одной страницы тк в прошлом исполнитель просто скопировал страницу с чужого сайта после чего создать дубль этой страницы но уже с другим описанием

-Соединить ссылки в футере со страницами

Желательно уметь работать именно на платформе Shopify тк там есть своим нюансы

Shopify
4 года назад
JohnnyToker
Егоров 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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