Доработки сайта на платформе Shopify

Ищу человека, который смог бы внести коррективы на сайте:

- Доработать дизайн меню на десктопе и мобильной версии

- Создать на главной странице бегущую строку между блоками

- Скорректировать футер (плохо отображается на мобильной версии)

- Скорректировать отображение одного блока на мобильной версии (обрезается формат)

- Переделать дизайн одной страницы тк в прошлом исполнитель просто скопировал страницу с чужого сайта после чего создать дубль этой страницы но уже с другим описанием

-Соединить ссылки в футере со страницами

Желательно уметь работать именно на платформе Shopify тк там есть своим нюансы