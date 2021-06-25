Требуется разработка дизайна для интернет-магазина смартфонов, включающего 5 страниц: главная, категория, подкатегория, товар и корзина с оформлением заказа. Ожидается стиль, схожий с сайтом Apple. Портфолио интернет-магазинов обязательно. Укажите сроки и стоимость проекта, а также используемые инструменты (Figma или Photoshop).
Дизайн одностраничного сайта
Дизайн одностраничного сайта, который будет заточен только под визу в Грецию и еще должна быть такая услуга как регистрация на Грецию
может быть сделан в любом конструкторе Тильда и тд.
Пишите сразу стоимость и сроки в сообщении
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