Оформить дизайн сайта

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Закрыт78 заявок852 просмотра

быстро опишу ситуацию :

Возможно ли сделать простенький дизайн сайта, главной страницы.

Чтобы было просто и понятно. Например вот как на этом сайте про туристические походы в чернобыль, который мне приглянулся https://tours2chernobyl.com/ Важно, чтобы все блоки были отдельно.

Какова стоимость?

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