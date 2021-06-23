Сайт ketoraketa.ua необходимо будет улучшить дизайн совместно с владелецей бренда, по её заданиям. Человек адекватный, заморочек не будет, просто она не технарь и ТЗ не пропишет, но всё нормально и понятно объяснит в голосовом ...
Оформить дизайн сайта
быстро опишу ситуацию :
Возможно ли сделать простенький дизайн сайта, главной страницы.
Чтобы было просто и понятно. Например вот как на этом сайте про туристические походы в чернобыль, который мне приглянулся https://tours2chernobyl.com/ Важно, чтобы все блоки были отдельно.
Какова стоимость?
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