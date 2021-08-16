Сделать редизайн сайта и добавить наш фирменный стиль

Здравствуйте,

у нас есть стоматологический кабинет, для его нужд необходимо создать дизайн сайта.

Мы предоставим:

1. Дизайн сайта, который нам нравится, который мы хотим взять за основу, со структурой страниц.

2. Фотографии нашего стоматологического кабинета, для понимания фирменного стиля

3. Контент для некоторых страниц сайта.

4. Логотип

Что от вас требуется:

- опыт в разработке дизайнов

- чувство вкуса, чтобы сделать редизайн указанного сайта под нас, предпочитаем минимализм

В прикрепленном файле указана ссылка на сайт который нам нравиться.