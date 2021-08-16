Сделать редизайн сайта и добавить наш фирменный стиль

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен85 заявок1248 просмотров

Здравствуйте, 

у нас есть стоматологический кабинет, для его нужд необходимо создать дизайн сайта.

Мы предоставим:

1. Дизайн сайта, который нам нравится, который мы хотим взять за основу, со структурой страниц.

2. Фотографии нашего стоматологического кабинета, для понимания фирменного стиля

3. Контент для некоторых страниц сайта.

4. Логотип

Что от вас требуется: 

- опыт в разработке дизайнов

- чувство вкуса, чтобы сделать редизайн указанного сайта под нас, предпочитаем минимализм

В прикрепленном файле указана ссылка на сайт который нам нравиться.

4 года назад
web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

lubomirskiy
Владислав 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$750
10 дней
C Владиславом работаем не первый раз, высокий уровень дизайна, всегда внесены правки, в целом грамотный подход. Спасибо!
Все отлично ) Интересный проект ) Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

lubomirskiy
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