Дизайн сайта услуг

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Завершен23 заявки588 просмотров

Привет.Есть проект, нужно сделать в фигме кликабельный прототип и дизайн десктоп + 2 разрешения.Всего 8 страниц: Главная страница (в виде визитки юриста и описанием основных услуг) Услуги: - Торговая марка; - Авторское право; - Штриховое кодирование; - Защита дизайна; - IP Договоры  Блог О нас Контакты  На странице «Торговая марка» будет помимо стандартного набора страницы услуг ещё:- онлайн калькулятор стоимости- онлайн проверка  торговой марки. Скрины ниже.Логотип ЕСТЬ. Но нудно будет первый экран нарисовать в нескольких вариантах оттенков зеленого.

Figma
4 года назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
$180
35 дней
Андрей - профессиональный дизайнер, лёгкий в коммуникации. Если не согласен с решением заказчика, то готов аргументировать и коммуницировать. Слепо по указке делать не будет. Слышит аргументацию, ищет компромисс. Результатом довольна. Рекомендую, как грамотного специалиста.
Благодарю за интересный проект. Смело рекомендую.

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