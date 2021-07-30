Необходимо нарисовать дизайн сайта 6-10 страниц Сроки – до 22.06.2021, до 18.00 по мск В фигме, есть +- готовая рыба (скину ссылку исполнителю) Так же скину рефы для вдохновения ...
Дизайн сайта услуг
Привет.Есть проект, нужно сделать в фигме кликабельный прототип и дизайн десктоп + 2 разрешения.Всего 8 страниц: Главная страница (в виде визитки юриста и описанием основных услуг) Услуги: - Торговая марка; - Авторское право; - Штриховое кодирование; - Защита дизайна; - IP Договоры Блог О нас Контакты На странице «Торговая марка» будет помимо стандартного набора страницы услуг ещё:- онлайн калькулятор стоимости- онлайн проверка торговой марки. Скрины ниже.Логотип ЕСТЬ. Но нудно будет первый экран нарисовать в нескольких вариантах оттенков зеленого.
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