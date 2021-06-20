Доброго времени суток! Требуется UI/UX дизайн интернет-магазина мебели. Страницы: Главная О Компании Меню Акции Доставка Корзина Контакты ...
Нужен веб дизайнер для доработки макетов в figma
Здравствуйте!
Нужен веб дизайнер для доработки макетов.
Макеты отрисованы в фигма.
Обязанности:
- доработка макетов.
- приведение второстепенных страниц к фирменному стилю.
Требования:
- креативность;
- скорость работы;
- умение работать с референсами;
- опыт работы в Figma;
- средства коммуникации: телеграм, зум.
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