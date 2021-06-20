Нужен веб дизайнер для доработки макетов в figma

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Закрыт56 заявок896 просмотров

Здравствуйте!

Нужен веб дизайнер для доработки макетов.

Макеты отрисованы в фигма.

Обязанности:

- доработка макетов.

- приведение второстепенных страниц к фирменному стилю.

Требования:

- креативность;

- скорость работы;

- умение работать с референсами;

- опыт работы в Figma;

- средства коммуникации: телеграм, зум.

Figma
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