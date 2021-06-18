Сделать дизайн для сайта Веб-Студии

Добрый день! Необходимо сделать дизайн лендинга для веб-студии.

Хочу чтобы был максимально конверсионный, в современном стиле.

Поделки с беханс не подойдут. Нужен взрослый дизайн, который сможет привлечь взрослых клиентов.

Предлагаю темную цветовую гамму, но могу рассмотреть Ваши предложения.

Вот ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/13f-f-yY6_KzlGvnjOBkneQOt5r0wZ7Hp?usp=sharing

Там текста и пожелания.

По всем вопросам пишите в обсуждения.

В личку прошу не писать.

В начале напишите из какого вы города.