Доброго времени суток Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона) Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE. Жду от вас сроки ...
Сделать дизайн для сайта Веб-Студии
Добрый день! Необходимо сделать дизайн лендинга для веб-студии.
Хочу чтобы был максимально конверсионный, в современном стиле.
Поделки с беханс не подойдут. Нужен взрослый дизайн, который сможет привлечь взрослых клиентов.
Предлагаю темную цветовую гамму, но могу рассмотреть Ваши предложения.
Вот ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/13f-f-yY6_KzlGvnjOBkneQOt5r0wZ7Hp?usp=sharing
Там текста и пожелания.
По всем вопросам пишите в обсуждения.
В личку прошу не писать.
В начале напишите из какого вы города.
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