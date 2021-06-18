Сделать дизайн для сайта Веб-Студии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок453 просмотра

Добрый день! Необходимо сделать дизайн лендинга для веб-студии.

Хочу чтобы был максимально конверсионный, в современном стиле.

Поделки с беханс не подойдут. Нужен взрослый дизайн, который сможет привлечь взрослых клиентов.

Предлагаю темную цветовую гамму, но могу рассмотреть Ваши предложения.

Вот ТЗ: https://drive.google.com/drive/folders/13f-f-yY6_KzlGvnjOBkneQOt5r0wZ7Hp?usp=sharing

Там текста и пожелания.

По всем вопросам пишите в обсуждения.

В личку прошу не писать.

В начале напишите из какого вы города.

4 года назад
artemmarenkov
Маренков 
22 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Эльнар
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Ольга
 
50 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Олег
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
49 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
130 отзывов
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Перенести дизайн из textolite на DLE

    Доброго времени суток Требуется перенести дизайн с сайта https://rob-invest.ru/ (cms textolite) на DLE. Доступ к сайту есть, это не клонирование шаблона) Так же потребуется доработать страницу полной новости для DLE. Жду от вас сроки ...

    DLE
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте фрилансеры! Нужен дизайн интернет магазина. 5-7 страниц. Есть ТЗ, есть примеры сайтов, которые нравятся. Тематика - мебельный магазин. Присылайте стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Страница для сайта

    $100

    Необходимо разработать новую страницу для сайта. С адаптивными макетами. Подробно в личных сообщениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн интернет-магазина шин и дисков

    Доброго времени суток! Требуется дизайн интернет-магазина шин и дисков. Эталон результата который должен получиться www.kolesa-darom.ru (желательно даже лучше) Какие страницы нужно будет отрисовывать: Главная О ...

    Opencart
    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать верстку страницы статьи в виде лендинга

    Мы занимаемся эксклюзивным оборудованием для хранения вина. Делаем винные витрины и шкафы на заказ.  Но совершенно не умеем классно все оформить на сайте, чтобы было вкусно и современно.  Очень нужен опытный UI/UX специалист, ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта для строителя

    Сделать красивый дизайн сайта для строительной компании в скандинавском стиле. Страниц не много (порядка 4). Сделать адаптивный дизайн (десктоп, смартфон). Оцените свою работу. Покажите дизайн схожих ваших работ, желательно в схожей ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    4 года назад