Сделать верстку страницы статьи в виде лендинга

Мы занимаемся эксклюзивным оборудованием для хранения вина. Делаем винные витрины и шкафы на заказ.

Но совершенно не умеем классно все оформить на сайте, чтобы было вкусно и современно.

Очень нужен опытный UI/UX специалист, который вникнет в суть производимого нами товара, поймет как клиент принимает выбор и что нужно ему показать.

Нужно переверстать страницу о винных шкафах на заказ https://winekeys.ru/faq/vinnye-vitriny-na-zakaz

Если каких-то элементов не хватает - мы закажем нужный рендер.

Требуется согласовать структуру, визуальную часть, сделать самостоятельно часть картинок, если самим не сделать - проработать совместно с рендерингистом.

Примерные референсы которые нравятся - то как подают некоторые виды товаров на Aliexpress с текстами и большими фото. Но может быть будут и лучше идеи :)