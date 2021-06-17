Сделать креативный конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные ...
Сделать верстку страницы статьи в виде лендинга
Мы занимаемся эксклюзивным оборудованием для хранения вина. Делаем винные витрины и шкафы на заказ.
Но совершенно не умеем классно все оформить на сайте, чтобы было вкусно и современно.
Очень нужен опытный UI/UX специалист, который вникнет в суть производимого нами товара, поймет как клиент принимает выбор и что нужно ему показать.
Нужно переверстать страницу о винных шкафах на заказ https://winekeys.ru/faq/vinnye-vitriny-na-zakaz
Если каких-то элементов не хватает - мы закажем нужный рендер.
Требуется согласовать структуру, визуальную часть, сделать самостоятельно часть картинок, если самим не сделать - проработать совместно с рендерингистом.
Примерные референсы которые нравятся - то как подают некоторые виды товаров на Aliexpress с текстами и большими фото. Но может быть будут и лучше идеи :)
Заявки фрилансеров
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