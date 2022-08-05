Заказать криптообменник

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  • Написать криптообменник

    Написать криптообменник за основу взять UI fixedfloat.com. перерисовать стиль. роботов в космосе заменить на свой вариант. привязять все по API к мерчанту cryptomus.com совершать обмены на его конверторе. сделать ...

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Налить трафик на сайт или бота - криптообменник

    Ищу траффера, который будет работать по cpl модели, и нальет траффик на криптовалютный и валютный обменник. Гео - снг, на сайт также можем добавить английский язык. В заявке пишите цену за лид и минимальную сумму от которой ...

    Криптообменник
    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Дизайн для сайта

    $50

    Нужно сделать дизайн сайта для криптообменника в Фирме. Сайт будет состоять из 4-х страниц. Главная -  о нас - контакты - Блог. Стиль сайта должен быть выполнен в стиле сайта apple.com (белая тематика). Те ...

    Дизайн сайтаКриптообменник
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сделать API для криптообменника

    Нужно сделать API которое будет обращаться к стороннему сервису и выдавать актуальный курс Планируем брать стек Node.js Nest С вас описание вашей деятельности и опыт Предложение по архитектуре

    Node.jsКриптообменник
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Первичное продвижение криптообменника (повторная публикация).

    [b]Это повторная публикация, на первом объявлении было несколько заявок по которым пообщались с фрилансерами с релевантным опытом, но развить сотрудничество не получилось(ввиду независящих от нас факторов - часть не вышло на связь повторно, часть отвалилось ...

    Криптообменник
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разработка криптообменника

    Пример: [url=https://uni-cash.eu/]https://uni-cash.eu/[/url] Нужно сделать аналог с незначительными изменениями. Примерную цену и телеграм указывайте в заявке. Другие заявки не рассматриваю. Защита от бота:  -2*7=

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработка криптообменника

    Пример: https://uni-cash.eu/ Нужно сделать аналог с незначительными изменениями. Примерную цену и телеграм указывайте в заявке. Другие заявки не рассматриваю. Защита от бота:  -2*7=

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Криптообменник

    Привет, мне требуется простой сайт крипто-обменник, на одну страницу. Пример сайта [url=http://www.woo-x.org/]www.woo-x.org[/url]Основное что требуется, простой и современный дизайн, подвязка актуальных курсов валют в реальном времени.  Укажите примерное время создания сайта и стоимость

    Криптообменник
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Разработать криптообменник со всеми скриптами. Крипта: ETH, BTC, LTC.

    Добрый день. Необходимо разработать криптообменник. Крипта: ETH, BTC,LTC , XRP, TRX, USDC, BNB Фиат: SEPA Подключить: Visa / Mastercard. Обработка операций по проведению обменов как онлайн, так и офф лайн для всех известных типов криптовалют.

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Криптообменник

    Добрый день. Необходимо разработать криптообменник. Крипта: ETH, BTC, LTC, USDT, XRP, TRX, USDC, BNB Фиат: SEPA Подключить: Visa / Mastercard. Обработка операций: ручная Пользователи: Admin, Client (с возможностью реферальной системы), AML, Compliance. Техническое задание. ...

    Криптообменник
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Разработать криптообменник / брокера (не биржа)

    Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера. Требуемые функции: 1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод 2. Подключить фиатный эквайринг 3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка 4. Автоматизированный обмен по ...

    Криптообменник
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Криптообменник

    Здравствуйте. Необходимо создать криптообменник . Функционал: 1.Замена реквизитов перевода через админ панель.  2. Создание заявок. 3. Настройка минимальной и максимальной суммы перевода. 4. Автокорректировка курса. По дизайну и визуалу как на скрине

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • UI дизайн крипто кошелька и P2P обменника

    Требуется человек с пониманием принципа работы P2P криптообменников. Есть уже рабочий телеграмм бот, включающий в себя Кошелек P2P Обменник. Потребуется перенести весь функционал бота в веб версию, отсюда и требование к понимаю принципа работы таких ...

    Телеграм ботКриптообменник
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Необходим обменник криптовалюты под ключ

    Приветствую - Создать/ Купить криптообменник под ключ с нуля или купить готовый размещенный на Bestchange или проходящий листинг на данный момент, компания с криптооицензией , готовое решение или собрать решение с нуля

    Криптообменник
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    год назад