Написать криптообменник за основу взять UI fixedfloat.com. перерисовать стиль. роботов в космосе заменить на свой вариант. привязять все по API к мерчанту cryptomus.com совершать обмены на его конверторе. сделать ...
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- КриптообменникСайты «под ключ»11 заявокОткрыт18 дней назад
Ищу траффера, который будет работать по cpl модели, и нальет траффик на криптовалютный и валютный обменник. Гео - снг, на сайт также можем добавить английский язык. В заявке пишите цену за лид и минимальную сумму от которой ...КриптообменникКонтекстная рекламанет заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Нужно сделать дизайн сайта для криптообменника в Фирме. Сайт будет состоять из 4-х страниц. Главная - о нас - контакты - Блог. Стиль сайта должен быть выполнен в стиле сайта apple.com (белая тематика). Те ...Дизайн сайтаКриптообменникДизайн сайтовнет заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно сделать API которое будет обращаться к стороннему сервису и выдавать актуальный курс Планируем брать стек Node.js Nest С вас описание вашей деятельности и опыт Предложение по архитектуреNode.jsКриптообменникВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
[b]Это повторная публикация, на первом объявлении было несколько заявок по которым пообщались с фрилансерами с релевантным опытом, но развить сотрудничество не получилось(ввиду независящих от нас факторов - часть не вышло на связь повторно, часть отвалилось ...КриптообменникСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Создать с нуля или по шаблону сайт криптообменника , простенький , который работает только с блокчейнами, без фиатаBlockchainКриптообменникСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Сделать апгрейт готового криптообменникаКриптообменникДизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Пример: [url=https://uni-cash.eu/]https://uni-cash.eu/[/url] Нужно сделать аналог с незначительными изменениями. Примерную цену и телеграм указывайте в заявке. Другие заявки не рассматриваю. Защита от бота: -2*7=КриптообменникСайты «под ключ»8 заявокЗакрытгод назад
Пример: https://uni-cash.eu/ Нужно сделать аналог с незначительными изменениями. Примерную цену и телеграм указывайте в заявке. Другие заявки не рассматриваю. Защита от бота: -2*7=КриптообменникСайты «под ключ»1 исполнительЗакрытгод назад
Привет, мне требуется простой сайт крипто-обменник, на одну страницу. Пример сайта [url=http://www.woo-x.org/]www.woo-x.org[/url]Основное что требуется, простой и современный дизайн, подвязка актуальных курсов валют в реальном времени. Укажите примерное время создания сайта и стоимостьКриптообменникВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день. Необходимо разработать криптообменник. Крипта: ETH, BTC,LTC , XRP, TRX, USDC, BNB Фиат: SEPA Подключить: Visa / Mastercard. Обработка операций по проведению обменов как онлайн, так и офф лайн для всех известных типов криптовалют.КриптообменникСайты «под ключ»6 заявокЗакрытгод назад
Вот этот https://codecanyon.net/item/exrate-a-complete-money-exchange-solution/39551357 доработать на пары разных направлений + авто обмены Только если у вас был такой опыт, оставляйте ТЕЛЕГРАМLaravelКриптообменникВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимо разработать криптообменник. Крипта: ETH, BTC, LTC, USDT, XRP, TRX, USDC, BNB Фиат: SEPA Подключить: Visa / Mastercard. Обработка операций: ручная Пользователи: Admin, Client (с возможностью реферальной системы), AML, Compliance. Техническое задание. ...КриптообменникСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрытгод назад
Нужно натянуть новый дизайн и настроить пары Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМWordPressКриптообменникВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Привет нужен несложный калькулятор для криптообменника!КриптообменникВеб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте. Задача состоит в разработке криптообменника / брокера. Требуемые функции: 1. Фиатный и крипто кошельки - пополнение, хранение, вывод 2. Подключить фиатный эквайринг 3. Организовать собственный крипто-кастодиан с функциями управления собственной ликвидностью - удержание позиций, перебалансировка 4. Автоматизированный обмен по ...КриптообменникВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте. Необходимо создать криптообменник . Функционал: 1.Замена реквизитов перевода через админ панель. 2. Создание заявок. 3. Настройка минимальной и максимальной суммы перевода. 4. Автокорректировка курса. По дизайну и визуалу как на скринеКриптообменникСайты «под ключ»9 заявокЗакрытгод назад
Требуется человек с пониманием принципа работы P2P криптообменников. Есть уже рабочий телеграмм бот, включающий в себя Кошелек P2P Обменник. Потребуется перенести весь функционал бота в веб версию, отсюда и требование к понимаю принципа работы таких ...Телеграм ботКриптообменникДизайн сайтов22 заявкиЗакрытгод назад
Приветствую - Создать/ Купить криптообменник под ключ с нуля или купить готовый размещенный на Bestchange или проходящий листинг на данный момент, компания с криптооицензией , готовое решение или собрать решение с нуляКриптообменникСайты «под ключ»11 заявокЗакрытгод назад
криптообменник пример скину в лс желательно чтобы вы были с киеваКриптообменникВеб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад