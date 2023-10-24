Налить трафик на сайт или бота - криптообменник

Потрібен спеціаліст зі знанням Іспанської мови, для проекта з Іспанії. Доброго дня! У нас є декілька стандартизованих кейсів, і готов провести навчання по ним. Також ми працюємо над індивідуальними кейсами для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу траффера, который будет работать по cpl модели, и нальет траффик на криптовалютный и валютный обменник.
Гео - снг, на сайт также можем добавить английский язык.
В заявке пишите цену за лид и минимальную сумму от которой вы работаете.
Интересно продолжить дальнейший диалог в телеграме.
Сразу скажу, интересует работа через гарант-сервисы известных форумов, а также можем заключить сделку на сайте, по предоплате - НЕ РАБОТАЕМ.
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