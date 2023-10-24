Налить трафик на сайт или бота - криптообменник

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Ищу траффера, который будет работать по cpl модели, и нальет траффик на криптовалютный и валютный обменник.

Гео - снг, на сайт также можем добавить английский язык.

В заявке пишите цену за лид и минимальную сумму от которой вы работаете.

Интересно продолжить дальнейший диалог в телеграме.

Сразу скажу, интересует работа через гарант-сервисы известных форумов, а также можем заключить сделку на сайте, по предоплате - НЕ РАБОТАЕМ.

2 месяца назад
guest_16981664565221
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад