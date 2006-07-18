Помощь в Фиде Google Merchant

Добрый день

помогите пожалуйста

Как в Фиде прописать правило преобразования

что бы исключить ошибку таких товаров

Скрин ниже

https://prnt.sc/Di6yATZ6K94Z



Напишу сразу - интерент магазин товаров для дома. Ничего запрещенного нет, Но Мерчант ругаеться

Например шампунь для людей - считает (запрещенные препараты)