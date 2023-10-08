Клининговая компания

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок20 просмотров
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Добрый день, ищу специалиста по Google Ads на английском языке

Это стартап, поэтому не смогу обеспечить огромные бюджеты.

Ориентир месячные бюджет по рекламе 1500 CAD (Канасдкий доллар)

Сайт: DTHomeCleaning.ca

Спасибо, ожидаю интересных предложений по разовой настройке, так и ведение проекта до максимальной снижении цены 

2 месяца назад
Appolos
63 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад