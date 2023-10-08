Запуск и ведение рекламы в Google Ads

Компания оказывает услуги фулфилмента в Европе и Америке. Хотим запустить рекламу для нашего фулфилмент-центра в Германии на англоязычную аудиторию, чтобы получить клиентов перед сезоном.



Первоначально на месяц-два, но возможно более длительное сотрудничество и расширение кампаний на другие склады



Бюджет готовы обсуждать