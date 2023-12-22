Накрутити 4 000 годин на ютуб канал

$100
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Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.

день назад
Makcum3
30 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
11 часов назад
Выбранный исполнитель
olegstd
Олег 
43 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 месяца назад
$149
3 дня
Професіонал своєї справи, якисно виконує роботу та комунікабельний з будьякою тематикою. Дякую за співпрацю та якісну роботу. Буду співпрацювати й надалі. Рекомендую усім даже без роздумів.
Очень интересная задача. Приятно работать.