Створення ілюстрацій та картинок різноманітної тематики.

Вітаю. Займаюся створенням різноманітний зображень для інстаграм, фейсбук, ютубу, тіктоку і т.д.

Виконую замовлення на створення логотипів, візиток, банерів, ілюстрацій, фото картинок та інших різноманітних картинок. Виконую створення фото, 3Д картинок, банерів, лого, візиток, реклами також виконую розробку стилю для одягу. При замовленні та обговорені тематики вашої майбутньої картинки я виконую завдання, завдання виконую від 1 години до доби залежно від типу замовлення. При закінчені замовлення відправляю вам готове зображення у трьох різних проекціях для вибору замовника зображення з трьох варіантів. Якщо потребується корекція готового зображення виконую її безкоштовно. До роботи та завдання відношуся відповідально та з розумінням мети клієнта. Звертайтеся буду радий до співпраці.