Здравствуйте! Интересует продвижение строительных услуг через Яндекс Директ. Основные услуги: 1. Строительство домов 2. Ремонт под ключ От вас кейс(ы) в данном направлении рекламы - обязательны.
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Настройка Яндекс метрики/директа на сайте Битрикс 24
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