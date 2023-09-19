Быстрое создание и настройка директ рекламы для сайта

$50
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки20 просмотров
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Приветствую. Есть сайт viking78.ru. Нужно оперативно создать и настроить для него директ рекламу и РСЯ. Также нужно зарегистрировать новый аккаунт Яндекса.

  • Ключи нужны только коммерческие

  • Регион: Ленинградская область

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3 месяца назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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