Сделать тестовое задание по Яндекс директу

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Здравствуйте!
Требуется сделать тестовое задание по яндекс директу. Объем работы не большой, в 1-2 дня.
В откликах прошу указать цену и сроки.

Запросы уже собраны, тексты объявлений, преимущества и быстрые ссылки тоже есть!

4 месяца назад
Rouqot
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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