Выяснить причину отсутствия заявок и починить

Нужно на Грузинском языке создать рекламную компанию в гугл AdWords
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Доброго времени суток. Есть онлайн-сервис по финансовому управлению
https://finance-controlling.net
С 1 августа как по мановению упали регистрации через Adwords. Грешу на новые алгоритмы выдачи рекламы, предупреждение о чем получал крайние полгода. Что нужно:
выяснить причину проблемы;
предложить решение;
РЕШИТЬ;
Также допускаю, что придется заодно пошаманить в гугл-аналитике. Спасибо всем, кто откликнется.
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