Выяснить причину отсутствия заявок и починить

Доброго времени суток. Есть онлайн-сервис по финансовому управлению

https://finance-controlling.net

С 1 августа как по мановению упали регистрации через Adwords. Грешу на новые алгоритмы выдачи рекламы, предупреждение о чем получал крайние полгода. Что нужно:

выяснить причину проблемы; предложить решение; РЕШИТЬ;

Также допускаю, что придется заодно пошаманить в гугл-аналитике. Спасибо всем, кто откликнется.