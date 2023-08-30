Выяснить причину отсутствия заявок и починить

Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки6 просмотров
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Доброго времени суток. Есть онлайн-сервис по финансовому управлению

https://finance-controlling.net

С 1 августа как по мановению упали регистрации через Adwords. Грешу на новые алгоритмы выдачи рекламы, предупреждение о чем получал крайние полгода. Что нужно:

  1. выяснить причину проблемы;

  2. предложить решение;

  3. РЕШИТЬ;

Также допускаю, что придется заодно пошаманить в гугл-аналитике. Спасибо всем, кто откликнется.

4 месяца назад
ExcelMaker
Артем 
34 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад