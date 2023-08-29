Настройка Мерчант и ведение РРС + Мерчант

$300
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Настройка Гугл Мерчант:

- проверить сайт на соответствие требованиям.

- создание фидов 

 - настроить под ключ.

Далее:

1. Ведение Мерчант.

2. Ведение поисковой рекламы.

сайт на Опенкарт 2.3

Ждем отклики от результативных фрилансеров с опытом в данной нише (не агентств)

4 месяца назад
guest_15784842843889
Украина
4 года в сервисе
Был
месяц назад