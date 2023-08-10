Добрый день! Мы ищем специалиста фрилансера для настройки, управления, аналитики и запуска Google Ads и Facebook Ads Social Media. Для таргетированной и контекстной рекламы. Наша компания находится в Германии, мы готовы рассмотреть специалистов ...
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Есть кабинет в Яндекс Директ, надо посмотреть и настроить рекламу
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