Настройка и ведение контекстной рекламы в гугл

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Требуется специалист по настройке и ведению контекстной рекламы в гугл для долгосрочного сотрудничества.

Обязательно нахождение исполнителя за пределами РФ, так как гугл блочится.

Реклама по всему Казахстану, без привязки к городу.

Настройка рекламы только с моего аккаунта.

https://promcomp.kz

Задача: повысить количество заявок с сайта.

Основные ключевые фразы по которым нужно выходить в топ:

  1. винтовые компрессоры

  2. осушители воздуха

  3. модульные компрессорные станции (МКС)

4 месяца назад
jinfanding
Вадим Ким 
32 годаКитай
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
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