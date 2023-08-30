Настройка и ведение контекстной рекламы в гугл

Требуется специалист по настройке и ведению контекстной рекламы в гугл для долгосрочного сотрудничества.

Обязательно нахождение исполнителя за пределами РФ, так как гугл блочится.

Реклама по всему Казахстану, без привязки к городу.

Настройка рекламы только с моего аккаунта.

https://promcomp.kz

Задача: повысить количество заявок с сайта.

Основные ключевые фразы по которым нужно выходить в топ: