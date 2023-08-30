Нагнать лиды для автошколы

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Здравствуйте, нужно для автошколы нагнать лиды. Ищем человека с опытом больше 5 лет и с положытельными отзывами.

Покачто только для одной школы нужно нагнать лидов, если справитесь даим еще пару школ.

Показывайте свой опыт + сколько за такой лид хотите

3 месяца назад
merlin1991
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад