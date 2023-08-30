Нагнать лиды для автошколы

Здравствуйте, нужно для автошколы нагнать лиды. Ищем человека с опытом больше 5 лет и с положытельными отзывами.

Покачто только для одной школы нужно нагнать лидов, если справитесь даим еще пару школ.

Показывайте свой опыт + сколько за такой лид хотите