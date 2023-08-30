Настроить рекламную кампанию на Elama

Доброго времени суток. Есть онлайн-сервис по финансовому управлению https://finance-controlling.net С 1 августа как по мановению упали регистрации через Adwords. Грешу на новые алгоритмы выдачи рекламы, предупреждение о чем получал крайние полгода. Что нужно: ...