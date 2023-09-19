Настройка Analytics для сайта vinkod.com.ua

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Нужна настройка целей в Аналитикс.
1. Все формы захвата на сайте
2. Все возможные звонки с сайта
3. Заказ обратного звонка
4. Заказ через корзину
5. Быстрый заказ

Нужно, чтобы данные отображались и передавались в Adwords.

3 месяца назад
vasjaleff
Василий 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vlasyukslava
Вячеслав 
43 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
$40
1 день
Приятно было работать с Вячеславом. Все оперативно настроил. Показал как работают конверсии в Аналитикс и Тегменеджере. Все время был на связи. На все вопросы отвечал. Помогал -где я не мог разобраться. Однозначно - человек разбирается в гугл аналитикс и тегменеджере. В будущем планирую обращаться по другим своим проектам.
Все ок. Дякую за співпрацю.