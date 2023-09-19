Настройка Analytics для сайта vinkod.com.ua

Приятно было работать с Вячеславом. Все оперативно настроил. Показал как работают конверсии в Аналитикс и Тегменеджере. Все время был на связи. На все вопросы отвечал. Помогал -где я не мог разобраться. Однозначно - человек разбирается в гугл аналитикс и тегменеджере. В будущем планирую обращаться по другим своим проектам.