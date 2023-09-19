Нужна контекстная реклама магазина по продаже алкоголя

Пишите кто имел опыт и сколько будет стоить в месяц и сколько нужно тратить на контекстную рекламу в месяц и сколько она может принести на выходе заказов и т.д. . Планируем использовать шаблон сайта от Опенкарт юнишоп2 , пишите свои контакты телеграмм, с уважением!