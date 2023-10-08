Оценить организацию на 5 звезд

Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.
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