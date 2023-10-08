Оценить организацию на 5 звезд

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Оценить организацию в интернете, написать коммент и поставить 5 звезд.

Один опубликованный коммент - 50р. Даю 1-3 ссылки.

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2 месяца назад
Ksu_1994
Ксю 
29 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад