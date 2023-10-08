Настроить Google Ads качественно и эффективно

Контекстная рекламаЗакрыт7 заявок22 просмотра
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Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость.

Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы)

Настройка должна включать:

  • Сбор семантического ядра, сбор списка минус слов, группировка ключевых слов, прогноз рекламного бюджета. 

  • Подбор стратегии, дневного бюджета, стоимости за клик. 

  • Настройка рекламной кампании, создание групп объявлений, написание рекламных объявлений под каждую группу, создание расширения для объявлений.

  • Подключение Google Analytics через Google Tag Manager, настройка целевых действий (конверсий), аудиторий для будущей оптимизации. Синхронизация данных и запуск рекламной кампании.

Требуется настроить рекламу так, что бы НЕ было слива бюджета, получать целевых клиентов и лиды.

Нормальная стоимость клика.

Есть сайт - https://www.easyappliances.repair

Через него делают звонок или оставляют форму контакты и мы связываемся с ними. 

Занимаемся Ремонтом бытовой техники.

Основные виды услуг:

  • Fridge repair

  • Dryer Repair

  • Oven Repair

  • Washer Repair

  • Stove Repair

  • Dishwasher repair

Города:

  1. Wesley Chapel

  2. Zephyrhills

  3. Lutz

  4. Land O' Lakes

  5. Thonotosassa

  6. San Antonio

  7. Crystal Springs

Основные конкуренты:

asamedayappliancerepair.com

https://voltappliancerepair.com

https://markappliancerepair.com

https://wefix-appliance.com


Прошу указывать: 

Цена за настройку

Сроки настройки + сколько включает ведение проекта дней

Кейсы

2 месяца назад
arxemond92
Алина 
31 годПольша
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад