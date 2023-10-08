Настроить Google Ads качественно и эффективно

Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость.

Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы)

Настройка должна включать:

Сбор семантического ядра, сбор списка минус слов, группировка ключевых слов, прогноз рекламного бюджета.

Подбор стратегии, дневного бюджета, стоимости за клик.

Настройка рекламной кампании, создание групп объявлений, написание рекламных объявлений под каждую группу, создание расширения для объявлений.

Подключение Google Analytics через Google Tag Manager, настройка целевых действий (конверсий), аудиторий для будущей оптимизации. Синхронизация данных и запуск рекламной кампании.

Требуется настроить рекламу так, что бы НЕ было слива бюджета, получать целевых клиентов и лиды.

Нормальная стоимость клика.

Есть сайт - https://www.easyappliances.repair

Через него делают звонок или оставляют форму контакты и мы связываемся с ними.

Занимаемся Ремонтом бытовой техники.

Основные виды услуг:

Fridge repair

Dryer Repair

Oven Repair

Washer Repair

Stove Repair

Dishwasher repair

Города:

Wesley Chapel Zephyrhills Lutz Land O' Lakes Thonotosassa San Antonio Crystal Springs

Основные конкуренты:

asamedayappliancerepair.com

https://voltappliancerepair.com

https://markappliancerepair.com

https://wefix-appliance.com



Прошу указывать:

Цена за настройку

Сроки настройки + сколько включает ведение проекта дней

Кейсы