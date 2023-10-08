Настроить Google Ads качественно и эффективно

Вітаю потрібно набрати 4 000 годин на ютуб канал який створений на англомовну авдеторію https://www.youtube.com/@angelsoulfulmusic бажано жива авдеторія а не боти. Години потрібні для підключення монетизації.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Настроить контекстную рекламу в Google Ads + 7-14 дней ведения кампании и донастройка должны входить в стоимость.
Реклама настраивается для региона США (должен быть опыт и кейсы)
Настройка должна включать:
Сбор семантического ядра, сбор списка минус слов, группировка ключевых слов, прогноз рекламного бюджета.
Подбор стратегии, дневного бюджета, стоимости за клик.
Настройка рекламной кампании, создание групп объявлений, написание рекламных объявлений под каждую группу, создание расширения для объявлений.
Подключение Google Analytics через Google Tag Manager, настройка целевых действий (конверсий), аудиторий для будущей оптимизации. Синхронизация данных и запуск рекламной кампании.
Требуется настроить рекламу так, что бы НЕ было слива бюджета, получать целевых клиентов и лиды.
Нормальная стоимость клика.
Есть сайт - https://www.easyappliances.repair
Через него делают звонок или оставляют форму контакты и мы связываемся с ними.
Занимаемся Ремонтом бытовой техники.
Основные виды услуг:
Fridge repair
Dryer Repair
Oven Repair
Washer Repair
Stove Repair
Dishwasher repair
Города:
Wesley Chapel
Zephyrhills
Lutz
Land O' Lakes
Thonotosassa
San Antonio
Crystal Springs
Основные конкуренты:
asamedayappliancerepair.com
https://voltappliancerepair.com
https://markappliancerepair.com
https://wefix-appliance.com
Прошу указывать:
Цена за настройку
Сроки настройки + сколько включает ведение проекта дней
Кейсы
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