Видео-креативы для Фейсбук

Сделать Видео-креативы MP4 1:1 с резайзом 9:16 для ленты Фейсбук, длительностью 25-40 сек. Видеоряд подобрать в сети.

Товар:

Насадка-реноватор для болгарки

https://instrumenty.club/

В видео должна быть логическая последовательность: показать что это за товар, далее коротко как насадка устанавливается на инструмент, и далее максимально разные кадры работы инструментом с насадкой, с разными материалами (дерево, пластик, бетон и т п), каждый кадр где инструментом работают - от 3 секунд, не делать быстрые обрывистые кадры по 1-2 секунды.

Наложить текст тезисами последовательно, как на примерах.

Текстовые тезисы для видео:

Насадка-реноватор для болгарки 2в1

Розширте можливості вашого інструменту

Виконуйте безліч нових операцій

Удоскональ свій унструмент!

Вариант2

Насадка-реноватор для болгарки 2в1

Ножі + шліфовальна платформа

(подставить под соответсвтующие кадры)

Виконуйте безліч нових операцій

Удоскональ свій унструмент!