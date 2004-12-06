Видео-креативы для Фейсбук

$10
Контекстная рекламаЗакрыт3 заявки15 просмотров
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Сделать Видео-креативы MP4 1:1 с резайзом 9:16 для ленты Фейсбук, длительностью 25-40 сек. Видеоряд подобрать в сети.

Товар:

Насадка-реноватор для болгарки

https://instrumenty.club/

В видео должна быть логическая последовательность: показать что это за товар, далее коротко как насадка устанавливается на инструмент, и далее максимально разные кадры работы инструментом с насадкой, с разными материалами (дерево, пластик, бетон и т п), каждый кадр где инструментом работают - от 3 секунд, не делать быстрые обрывистые кадры по 1-2 секунды.

Наложить текст тезисами последовательно, как на примерах.

Текстовые тезисы для видео:

Насадка-реноватор для болгарки 2в1

Розширте можливості вашого інструменту

Виконуйте безліч нових операцій

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Вариант2

Насадка-реноватор для болгарки 2в1

Ножі + шліфовальна платформа

(подставить под соответсвтующие кадры)

Виконуйте безліч нових операцій

Удоскональ свій унструмент!

2 месяца назад
guest_1695140504450
Украина
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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