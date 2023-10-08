Настроить шоппинг рекламу.

Контекстная рекламаЗакрыт9 заявок19 просмотров
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Вітаю! Товгова кампанія. Раніше використовували розумні кампанії, Але гугл зараз видаляє даний вид кампаній, так як він їх більше не використовує. Перейшли на звичайні торгові кампанії, вдвічі виросла вартість кліка і сильно впали замовлення. Хочу переналаштувати кампанію на якусь автоматичну стратегію, щоб покращіти показники.

2 месяца назад
sorgozpukrnet
53 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад