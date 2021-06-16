Сделать лендинг для вебинара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт63 заявки884 просмотра

Добрый день!

Нужно сделать лендинги для вебинаров.

Требования:

-ответственность;

-грамотность;

-внимательность к деталям;

-наличие релевантного опыта и портфолио;

Пример ожидаемой структуры - https://mediation-school.com/webinar

В отклике прошу указывать ссылку на портфолио (еще лучше, если сразу прикрепите аналогичные лендинги) и стоимость вашей работы (если у вас есть часовая ставка, также прошу ее указать), и примерные сроки.

ВНИМАНИЕ! Отклики без указания портфолио и стоимости работ будут отклонены.

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