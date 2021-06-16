Ищется веб-дизайнер или разработчик для 60-минутной консультации по созданию страницы в конструкторе для Windows или Mac OS. Необходим опыт верстки HTML и работы с конструкторами, такими как Wix или Tilda. Задача включает демонстрацию экрана и рекомендации по улучшению страницы. Требуется стабильное интернет-соединение и работающий микрофон.
Сделать лендинг для вебинара
Добрый день!
Нужно сделать лендинги для вебинаров.
Требования:
-ответственность;
-грамотность;
-внимательность к деталям;
-наличие релевантного опыта и портфолио;
Пример ожидаемой структуры - https://mediation-school.com/webinar
В отклике прошу указывать ссылку на портфолио (еще лучше, если сразу прикрепите аналогичные лендинги) и стоимость вашей работы (если у вас есть часовая ставка, также прошу ее указать), и примерные сроки.
ВНИМАНИЕ! Отклики без указания портфолио и стоимости работ будут отклонены.
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