Добрый день!

Нужно сделать лендинги для вебинаров.

Требования:

-ответственность;

-грамотность;

-внимательность к деталям;

-наличие релевантного опыта и портфолио;

Пример ожидаемой структуры - https://mediation-school.com/webinar

В отклике прошу указывать ссылку на портфолио (еще лучше, если сразу прикрепите аналогичные лендинги) и стоимость вашей работы (если у вас есть часовая ставка, также прошу ее указать), и примерные сроки.

ВНИМАНИЕ! Отклики без указания портфолио и стоимости работ будут отклонены.