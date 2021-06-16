Требуется консультация веб специалистов: веб дизайнеров и веб разработчиков, которые имеют опыт верстки HTML и использования конструкторов сайта. Задача - создать страницу на выбор в конструкторе для Windows или Mac ...
Мобильная версия сайта
Есть сайт https://da-energo.ru/
мобильная версия которого фактически не рабочая. Пользоваться невозможно.
нужно разработать грамотную мобильную версию.
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