Мобильная версия сайта

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Закрыт47 заявок880 просмотров

Есть сайт https://da-energo.ru/

мобильная версия которого фактически не рабочая. Пользоваться невозможно.

нужно разработать грамотную мобильную версию.

4 года назад
oligadema
Андрей 
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Заявки фрилансеров

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8 лет в сервисе
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