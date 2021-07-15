Редизайн приложения "Антихрап"

Дизайнер очень терпилива ко всем нашим прихотям и изменениям мелочей, Все правки делает очень быстро, Наталия предлагает классные идеи, а нашему руководству угодить очень сложно Крайне редко попадаются такие удачные дизайнеры, я за свою историю работы в нашей компании сотрудничал ни с одной сотней дизайнеров и такие как Наталия попадаются крайне редко. Планируем продолжать активное сотрудничество по новым проектам.