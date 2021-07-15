Редизайн приложения "Антихрап"

$207
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок390 просмотров

Требуется сделать редизайн приложения

Подробности в ТЗ по ссылке:

https://www.notion.so/199900e37eb948dfb206631908ecd5f4

Бюджет: 15 000 руб

Сроки: 2 недели

4 года назад
itforyou
38 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$209
15 дней
Escrow
Дизайнер очень терпилива ко всем нашим прихотям и изменениям мелочей, Все правки делает очень быстро, Наталия предлагает классные идеи, а нашему руководству угодить очень сложно Крайне редко попадаются такие удачные дизайнеры, я за свою историю работы в нашей компании сотрудничал ни с одной сотней дизайнеров и такие как Наталия попадаются крайне редко. Планируем продолжать активное сотрудничество по новым проектам.
Уже не первый раз работаем вместе и каждый новый проект интереснее предыдущего! Заказчик всегда на связи, очень внимателен и приятен в общении. Быстрая оплата, связь 24/7 и чёткая постановка задачи — это всё про Александра. Буду рада работать над новыми проектами вместе! Заказчика безусловно рекомендую.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
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goroobets
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Валери
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артём
 
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3 дня назад
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Лучший веб-дизайнер марта
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Александр
 
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Роман
 
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Лилия
 
28 лет
7 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
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Был
10 месяцев назад
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Евгений
 
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