Модифицировать страницу платежных провайдеров. Ссылка на страницу: https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными. Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг провайдеры, криптовалюты. ...
Требуеться дизайнер
Нужен дизайн сайта
отвечать буду на все заявки
нужна консультация дизайнера
пишите опыт и кидайте портфолио
цену, сроки тоже обсудим лично!
Заявки фрилансеров
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