Дизайн лендингов, веб-сайтов и мобильных приложений

﻿Создание сайтов:

✅ Landing page

✅ Визитка

✅ Корпоративный сайт

✅ Каталог сайт

✅ Интернет-магазин

﻿Порядок работы:

✅ 1. ТЗ для оценки проекта.

✅ 2. Дизайн, Уникальный дизайн или прототип.

✅ 3. Если проект большой, то всегда разбиваем на этапы.

✅ 4. Оплата индивидуально.

﻿Оплата:

Visa/Mastercard

﻿Контакты:

Почта [email protected]