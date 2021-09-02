Дизайн лендингов, веб-сайтов и мобильных приложений
Создание сайтов:
✅ Landing page
✅ Визитка
✅ Корпоративный сайт
✅ Каталог сайт
✅ Интернет-магазин
Порядок работы:
✅ 1. ТЗ для оценки проекта.
✅ 2. Дизайн, Уникальный дизайн или прототип.
✅ 3. Если проект большой, то всегда разбиваем на этапы.
✅ 4. Оплата индивидуально.
Оплата:
Visa/Mastercard
Контакты:
Почта [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing Page June Cafe51 просмотр
- Превью для выставки картин Рембрандта50 просмотров
- Лендинг школы онлайн профессий Targethr49 просмотров