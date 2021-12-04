Дизайн сайтов

Создаю современный и качественный дизайн: сайты, ux/ui, мобильные приложения, лендинги (возможен вариант создать дизайн на английском языке )

Я занимаюсь дизайном сайтов более 6 месяцев. Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Постоянное развитие в этой сфере позволяет мне создавать качественные и запоминающиеся дизайны

Почему Вам стоит выбрать мои услуги:

Возможность постоянно находиться со мной на связи (WhatsApp, Telegram, Instagram)

Обсудить проект по телефону - как вам удобно!

Исправления бесплатные до полного принятия работы

Возвращаю предоплату, если Вам не понравится работа

Ценю Ваше и своё время и выполняю всё в срок

Владею английским языком выше среднего уровня, что позволяет мне узнавать о новых трендах в веб-дизайне быстрее других

Чтобы заказать у меня проект, пишите: