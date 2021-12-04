EkaterinaDrk

Екатерина Драндина EkaterinaDrk

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов

Создаю современный и качественный дизайн: сайты, ux/ui, мобильные приложения, лендинги (возможен вариант создать дизайн на английском языке)

Я занимаюсь дизайном сайтов более 6 месяцев. Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Постоянное развитие в этой сфере позволяет мне создавать качественные и запоминающиеся дизайны

Почему Вам стоит выбрать мои услуги:

  • Возможность постоянно находиться со мной на связи (WhatsApp, Telegram, Instagram)
  • Обсудить проект по телефону - как вам удобно!
  • Исправления бесплатные до полного принятия работы
  • Возвращаю предоплату, если Вам не понравится работа
  • Ценю Ваше и своё время и выполняю всё в срок
  • Владею английским языком выше среднего уровня, что позволяет мне узнавать о новых трендах в веб-дизайне быстрее других

Чтобы заказать у меня проект, пишите:

Дизайн сайта
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