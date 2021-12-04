Екатерина Драндина EkaterinaDrkEkaterinaDrk
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн сайтов
Создаю современный и качественный дизайн: сайты, ux/ui, мобильные приложения, лендинги (возможен вариант создать дизайн на английском языке)
Я занимаюсь дизайном сайтов более 6 месяцев. Обучалась, много практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Постоянное развитие в этой сфере позволяет мне создавать качественные и запоминающиеся дизайны
Почему Вам стоит выбрать мои услуги:
- Возможность постоянно находиться со мной на связи (WhatsApp, Telegram, Instagram)
- Обсудить проект по телефону - как вам удобно!
- Исправления бесплатные до полного принятия работы
- Возвращаю предоплату, если Вам не понравится работа
- Ценю Ваше и своё время и выполняю всё в срок
- Владею английским языком выше среднего уровня, что позволяет мне узнавать о новых трендах в веб-дизайне быстрее других
Чтобы заказать у меня проект, пишите:
- Почта: [email protected]
- WhatsApp || Telegram: 89167055846
- Instagram: https://www.instagram.com/drk.breivi/?hl=ru
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