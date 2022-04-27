Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Юлия и я ux/ui дизайнер.
Занимаюсь разработкой дизайна в Figma.
Трудолюбива и коммуникабельна, а еще очень люблю дизайн, и все что с ним связано!
Делаю дизайн
- Веб-сайт
- Интернет-магазин
- Landing page
- Адаптив для мобильных и планшетов
- Упакую инфопродукты
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Портфолио
- Landing page Аренда офисов в Нью-Йорке92 просмотра
- Beauty guide макияж на каждый день67 просмотров
- Концепт главного экрана магазина нижнего белья76 просмотров
- Магазин дизайнерской мебели Great home70 просмотров