Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Юлия и я ux/ui дизайнер.

Занимаюсь разработкой дизайна в Figma.

Трудолюбива и коммуникабельна, а еще очень люблю дизайн, и все что с ним связано!

Делаю дизайн

- Веб-сайт

- Интернет-магазин

- Landing page

- Адаптив для мобильных и планшетов

- Упакую инфопродукты