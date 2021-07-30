Дизайн страницы (моб. версия)

# 1 — $ 30

Нужна разработка дизайна внутренней страницы, для сайта на тему "скачать игры и приложения для телефона". То есть, страница скачивания. Нужна именно моб. версия, для популярных современных размеров экранов телефонов. В светлых тонах.

Что там должно быть:

- кнопка "скачать" + техническая информация о версии и размере приложения

- название

- краткий обзор

- иконка

- скриншоты

- видео

- похожие приложения

- шаринг в соц сетях

- комменты

- рейтинг "нравится/не нравится"

- "хлебные крошки"

- категории/теги

Важно: на странице может быть много версий одного приложения (1.0, 1.5.1, 2.3 и т.д.). По главной кнопке "скачать" загружается самая последняя, а рядом должна быть кнопка/ссылка для перехода к блоку с другими имеющимися версиями.

В качестве хороших примеров рекомендую изучить топовые сайты данной тематики, например - apkpure, uptodown и другие. Но бездумное копирование не подходит.