Необходимо сделать несколько сложных блоков на Тильде Два нестандартных калькулятора«Раздвижную плашку».Прототип блоков ниже. Стоимость за всю работу (ищем начинающих дизайнеров).
Создать 30 страниц для инстаграма
Здравствуйте, Дмитрий.
Понравилась Ваша работа по фуд блогу - фреш фуд.
Ищем исполнителя на создание постов в инстаграм в такой же стилистике.
В идеале 30 страниц необходимо изготовить (30 картинок для постов в инстаграме).
Деятельность - доставка шашлыков.
Приложу пример для ориентира.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $25Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт4 года назад
- $74
Приветствую. Задача доработать дизайн главной страницы (шаблон готов) и разработать внутренние страницы сайта. Бюджет на работу составляет 2000 грн (или эквивалент в любой валюте) Сроки до 5 дней. С предоплатой не работаю, ...Завершен4 года назад
- $70
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Надо сделать адаптивный дизайн лендинга под телефон и планшет тематика грузоперевозки Сроки до 20.06.21 12-00. бюджет 5000 рублей. Оплата в течении 24 часов после утверждения на ЯД, безопасный платеж ...Завершен4 года назад
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharingДизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
- $55
Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта по продаже грунтов и земельных смесей россыпью самосвалами. Сайты, которые понравились: agrogrunt.ru, grunt-dmitrov.ru, gruntdostavka.ru, navozov.ru. Более подробную информацию отправлю в личные сообщения откликнувшимся на проект.Завершен4 года назад
Модифицировать дизайн платежных провайдеров на странице платежных систем. Ссылка на страницу: https://secure.tap2pay.me/merchants/gateways Отдельно должен быть блок с самыми приоритетными платежными системами: наиболее известными и доверительными. Разделить платежные системы: платежные провайдеры, эквайринг ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт4 года назад
Создать современный дизайн лендинга(8-10 блоков). Цвета взять с логотипа (логотип предоставлю). Текста предоставлю, часть изображений тоже.Завершен4 года назад
- $110
Создание дизайна корпоративного сайта стоматологической клиники. Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1sw2_WzkkbpmZwmFPn-3Ogq6aAjafMU3hMRvu2w6p8VM/edit?usp=sharing Перед откликом внимательно просмотрите.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Добрый день коллеги, в целях красоты и оптимизации одного сайта нужно перерисовать в SVG (масштабируемая векторная графика) логотипы и баннеры, которые сейчас в Б-гомерзком JPEG и PNG. Логотипы - 75 шт ...Завершен4 года назад