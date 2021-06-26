Создать 30 страниц для инстаграма

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Завершен1 заявка160 просмотров

Здравствуйте, Дмитрий.

Понравилась Ваша работа по фуд блогу - фреш фуд.

Ищем исполнителя на создание постов в инстаграм в такой же стилистике.

В идеале 30 страниц необходимо изготовить (30 картинок для постов в инстаграме).

Деятельность - доставка шашлыков.

Приложу пример для ориентира.

4 года назад
Qairat_Bakiyanov
Кайрат 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mastiff_Jean
Дмитрий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
8 дней
Escrow
Доволен сотрудничеством. Спасибо, Дмитрий.
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачи и всегда открыт для обсуждений.

Заявки фрилансеров

Mastiff_Jean
Дмитрий 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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