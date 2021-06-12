Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки1025 просмотров

Нужно нарисовать дизайн-макет главной страницы сайта по продаже грунтов и земельных смесей россыпью самосвалами. Сайты, которые понравились: agrogrunt.ru, grunt-dmitrov.ru, gruntdostavka.ru, navozov.ru. Более подробную информацию отправлю в личные сообщения откликнувшимся на

проект.

4 года назад
guest_16150586109777
4 года в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

skallyroll
Роман 
21 год
7 лет в сервисе
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17 часов назад
4 года назад
$30
3 дня
Escrow
Роман отличный специалист. Выполнил задание оперативно, учёл все пожелания. Предложил свой вариант решения, который мне подошёл. Рекомендую.
Замечательный заказчик и очень приятный человек. Всегда на связи, чёткая постановка задачи. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)

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