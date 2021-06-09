Нужно сделать 20 наборов коллажей для продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок581 просмотр

Есть разрозненные изображения, которые нужно собрать в наборы коллажей и красиво задизайнить для страниц сайта. 

В заявке обязательно указывайте стоимость часа вашей работы и ссылку на беханс. 

Спасибо.

4 года назад
bigroll
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