Дизайн информационного сайта

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Завершен63 заявки892 просмотра

Необходим редизайн сайта небольшого регионального новостного портала.

Понимание по цветам и расположению блоков есть. Осталось только изобразить это визуально для разработчика.

Мы немного ограничены в сроках, поэтому рассматриваем ускоренный вариант работы:)

4 года назад
besondere
Наталия 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$350
4 дня
Escrow
Отличная работа! Всё качественно и в срок. Даже правок почти не писали, потому что Сергей понял задачу и прекрасно с ней справился. Надеюсь, еще поработаем вместе. Спасибо!
Отличный заказчик, интерсный проект, профессиональный подход. С удовольствием работал над проектом, который дал старт нашему долгосрочному сотрудничеству. Рекомендую Наталию как ответвенного заказчика

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