Для хостинг-провайдера YottaHost нужно нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS ценника. Примеры реализаций здесь: - cloudx.ru/vds-servers/ - brixly.uk/vps-reseller-hosting/ - thehostingheroes.com/vps-reseller/ Дизайн должен быть в ...
[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharing
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