[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]

Ищу копирайтера-прототипировщика для создания прототипа сайта. Проектная работа в команде. К заявке прикрепляйте: удобные виды связи: ватсап, телеграмм, прочие.Пишите сами текста для прототипа или работаете в паре с копирайтером?опыт работы, примеры прототипов, кейсы.