[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок535 просмотров

Здравствуйте!  необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharing

4 года назад
rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Рожден
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
126 отзывов
4 года назад
Виталий
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
42 отзыва
4 года назад