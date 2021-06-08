Для хостинг-провайдера YottaHost нужно нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS ценника.

Примеры реализаций здесь:

- cloudx.ru/vds-servers/

- brixly.uk/vps-reseller-hosting/

- thehostingheroes.com/vps-reseller/

Дизайн должен быть в стилистике сайта https://www.yotta.host/nvme-vps, примерная структура:

Выбор CPU

RAM

NVMe SSD

IP адреса

Следующий шаг - Дата-центр, ОС, панель управления

Сделать выбор по сроку оплату (месяц, квартал, полгода и год (-25%))

Оплата с итоговой стоимостью (без VAT).

Готовые конфигурации здесь (6) https://my.yotta.host/index.php?rp=/store/vps-de.

Конфигуратор должен быть адаптивным под мобильные устройства.

Текущий слайдер VPS нас не устраивает, брали с другого шаблона, нужно, чтобы клиенты могли на сайте конфигурировать для уменьшения кол-ва отказов и привлечения большего интереса.