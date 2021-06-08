Ищу копирайтера-прототипировщика для создания прототипа сайта. Проектная работа в команде. К заявке прикрепляйте: удобные виды связи: ватсап, телеграмм, прочие.Пишите сами текста для прототипа или работаете в паре с копирайтером?опыт работы, примеры прототипов, кейсы.
Нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS
Для хостинг-провайдера YottaHost нужно нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS ценника.
Примеры реализаций здесь:
- brixly.uk/vps-reseller-hosting/
- thehostingheroes.com/vps-reseller/
Дизайн должен быть в стилистике сайта https://www.yotta.host/nvme-vps, примерная структура:
- Выбор CPU
- RAM
- NVMe SSD
- IP адреса
Сделать выбор по сроку оплату (месяц, квартал, полгода и год (-25%))
Оплата с итоговой стоимостью (без VAT).
Готовые конфигурации здесь (6) https://my.yotta.host/index.php?rp=/store/vps-de.
Конфигуратор должен быть адаптивным под мобильные устройства.
Текущий слайдер VPS нас не устраивает, брали с другого шаблона, нужно, чтобы клиенты могли на сайте конфигурировать для уменьшения кол-ва отказов и привлечения большего интереса.
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