goldybrent

Для страницы в Facebook нужно сделать баннер на шапку, тема - хостинг-провайдер. Указать [list][*]предлагаемые виды услуг [*]иконки технологий, которые на сайте[*]для виртуального облачного хостинга указать цену с акцией (50%)[*]баннер также должен быть в формате для возможности редактирования[*]шрифт ...