goldybrent

Адриан Петров goldybrent

 
25 летЛатвия/Рига
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS

    Для хостинг-провайдера YottaHost нужно нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS ценника. Примеры реализаций здесь: - cloudx.ru/vds-servers/ - brixly.uk/vps-reseller-hosting/ - thehostingheroes.com/vps-reseller/ Дизайн должен быть в стилистике сайта [url=https://www.yotta.host/nvme-vps]https://www.yotta.host/nvme-vps[/url], примерная структура: [list][*]Выбор CPU[*]RAM[*]NVMe SSD[*]IP адреса[/list] Следующий шаг - Дата-центр, ОС, панель управления Сделать выбор по ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать баннер для шапки Facebook

    Для страницы в Facebook нужно сделать баннер на шапку, тема - хостинг-провайдер. Указать [list][*]предлагаемые виды услуг [*]иконки технологий, которые на сайте[*]для виртуального облачного хостинга указать цену с акцией (50%)[*]баннер также должен быть в формате для возможности редактирования[*]шрифт ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад