goldybrent

Для хостинг-провайдера YottaHost нужно нарисовать и сверстать конфигуратор для VPS ценника. Примеры реализаций здесь: - cloudx.ru/vds-servers/ - brixly.uk/vps-reseller-hosting/ - thehostingheroes.com/vps-reseller/ Дизайн должен быть в стилистике сайта [url=https://www.yotta.host/nvme-vps]https://www.yotta.host/nvme-vps[/url], примерная структура: [list][*]Выбор CPU[*]RAM[*]NVMe SSD[*]IP адреса[/list] Следующий шаг - Дата-центр, ОС, панель управления Сделать выбор по ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
Для страницы в Facebook нужно сделать баннер на шапку, тема - хостинг-провайдер. Указать [list][*]предлагаемые виды услуг [*]иконки технологий, которые на сайте[*]для виртуального облачного хостинга указать цену с акцией (50%)[*]баннер также должен быть в формате для возможности редактирования[*]шрифт ...Баннеры21 заявкаЗакрыт5 лет назад