Дизайн продающей страницы

$100
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Закрыт49 заявок799 просмотров

Нужно сделать дизайн продающей страницы

на 7 - 9 пейдждаунов

Десктоп и мобильная версия

Мне нужно, что бы Вы использовали иллюстрации с Депозитфото

https://ru.depositphotos.com/267619064/stock-illustration-creative-team-characters-join-our.html

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