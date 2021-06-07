Здравствуйте! Необходимо изменить дизайн рекламной строки в таблице рейтинга и в теле статьи (см. скрины в приложении). Если конкретно - поменять значок рупора на что-нибудь другое. Это может быть другой значок, либо оформление текста без ...
Дизайн продающей страницы
Нужно сделать дизайн продающей страницы
на 7 - 9 пейдждаунов
Десктоп и мобильная версия
Мне нужно, что бы Вы использовали иллюстрации с Депозитфото
https://ru.depositphotos.com/267619064/stock-illustration-creative-team-characters-join-our.html
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать дизайн сайта (ПК+мобильная версия) для клининговой компании.Завершен4 года назад
Требуется сделать редизайн сайта на тильда с сохранением контента в блоках и последовательности блоков. Основной упор на мобильную версию.Завершен4 года назад
Есть информация текстовая с УТП нужно все это качественно оформить (качественно, в контексте дизайна, означает, что визуальное оформление соответствует/дополняет/усиливает текстовое содержание). Блок с оффером и ещё один с более подробным описанием предложения. Указывайте ...Завершен4 года назад
Дизайн посадочной страницы. Приоритет на низкую цену. Дектоп и мобильная. заявки Без цены и с предложениями что то обсуждать в ЛС не рассматриваю.Завершен4 года назад
Разместить промо видео ролик на сайте mzkvik.comДизайн сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно натянуть дизайн на вордпресс. Дизайн адаптирован под пк и мобильные Сбрасывайте примерные цены, условия, портфолиоДизайн сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад