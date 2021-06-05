Дизайн Главной + ЛК

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка83 просмотра

необходимо разработать дизайн главной + лк

Подробное обсудили в мессенджере

4 года назад
svalexandr22
Александр 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andoroshenko
Андрей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$80
4 дня
Ответственный исполнитель! Выполнил работу качественно на все 100%. Сам проявляет инициативу, выдвигает предложения по улучшению дизайна. Работать с ним понравилось! В качестве бонуса, сделал фавикон Рекомендую!
Рекомендую данного заказчика, критика строго по теме, оперативно отвечает, ну и конечно своевременная оплата за проделанную работу.

Заявки фрилансеров

andoroshenko
Андрей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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